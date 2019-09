Novo sindicalismo

Do Diário do Grande ABC



01/09/2019



Imagens históricas das assembleias em portas de fábricas no fim dos anos 1970 e durante a década de 1980 retratavam o que, sem exagero, poderia ser denominado como ‘mar de gente’. Imensidão de trabalhadores com atenção máxima nas palavras de seus líderes. Nos dias atuais, as reuniões ainda são convocadas, existem os discursos, os gritos de guerra, as votações e deliberações. Aparentemente a forma não mudou. Já o público, quanta diferença. Hoje, quadro assemelha-se muito mais a um deserto, pela baixa participação.

Mudou muita coisa neste período. Surgiram profissões, assim como desapareceram outras. A tecnologia de ponta, principalmente nas linhas de produção das montadoras de veículos, fez com o número de empregados diminuísse drasticamente. Em 1989 a região possuía 363,3 mil empregados no setor industrial. Agora são 166,1 mil. Exemplo claro é a General Motors, em São Caetano, que há seis anos tinha 12 mil colaboradores. Hoje, apenas 9.500.

Mas isso não é tudo. Muitos trabalhadores tiveram de se reinventar para garantir renda. Perderam empregos tradicionais e migraram para outras funções que beiram a informalidade, recorrendo a sistemas de transporte de pessoas por aplicativo ou entrega de produtos e alimentos. Este é mais um sinal da evolução da tecnologia, visto que atuam em função do acionamento por smartphone.

O aparelho, aliás, se incorporou à rotina de praticamente todas as pessoas. Ele, inclusive, é apontado por sindicalistas como mais um redutor de público nas assembleias. O trabalhador não precisa ir ao local, pode acompanhar à distância e em tempo real o que acontece.

Some-se a tudo isso o fim da obrigatoriedade do recolhimento do imposto sindical a partir da reforma trabalhista. O resultado é que os sindicatos precisam mudar a sua forma de atuar. Caso contrário, em breve estarão condenados à extinção.