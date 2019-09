Antetokounmpo brilha e lidera Grécia em vitória sobre Montenegro; EUA vencem

01/09/2019 | 13:52



Liderada por Giannis Antetokounmpo, eleito o MVP da última temporada da NBA, a Grécia estreou no Mundial de Basquete, que está sendo disputado na China, com vitória sobre Montenegro por 85 a 60. Os gregos dominaram o rival e ficaram à frente no placar em todo o jogo.

Antetokounmpo precisou de apenas 16 minutos para conseguir um "double-double", com 10 pontos e oito rebotes, além de duas roubadas de bola e um toco. No final, o ala, que defende o Milwaukee Bucks na NBA, não teve uma pontuação tão expressiva - 15 pontos -, mas foi essencial para os gregos deslancharem no jogo.

Decisivo principalmente no início e no último período do jogo, Antetokounmpo protagonizou belos lances. Seus cartões de visita neste Mundial, o primeiro de sua carreira, foram uma roubada de bola seguida de uma enterrada espetacular no segundo quarto e um toco em Vucevic no terceiro período.

Integrante do Grupo F, a Grécia tem o Brasil como próximo adversário na primeira fase da competição. O duelo será nesta terça-feira, às 9 horas (de Brasília) e valerá a liderança da chave.

"Tivemos um começo estranho no jogo, mas conseguimos nos ajustar na hora certa. É claro que o Brasil é um time totalmente diferente do Montenegro, mas vamos começar nossa preparação agora", projetou o técnico da Grécia, Thanasis Skourtopulos.

EUA VENCEM - Os Estados Unidos, atuais bicampeões mundiais, também estrearam com vitória no torneio. Os norte-americanos passaram pela República Checa por 88 a 67. O armador Kemba Walker contribuiu com 13 pontos e quatro assistências e foi o destaque da partida.

Vale lembrar que os Estados Unidos, que estão em busca de seu sexto título mundial, disputam a competição com uma equipe alternativa, sem as principais estrelas da NBA, como LeBron James, Stephen Curry e James Harden. Mesmo assim, a equipe do técnico Gregg Popovich, pentacampeão da liga americana com o San Antonio Spurs, é favorita à conquista.

Nos outros dois jogos encerrados há pouco neste domingo, a França superou a Alemanha por 78 a 74, num dos duelos mais equilibrados desta primeira rodada, e a Lituânia atropelou Senegal por 101 a 47, conseguindo a maior diferença de pontos na rodada inicial.