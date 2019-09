Com a presença de Katy Perry e Orlando Bloom, Ellie Goulding se casa na Inglaterra

01/09/2019 | 13:11



Que amor! Ellie Goulding se casou, no último sábado, dia 31, com Caspar Jopling em North Yorkshire, na Inglaterra. A cantora e o artista anunciaram o noivado em 2018, após um ano de namoro, e trocaram alianças em uma cerimônia à luz do dia e acompanhados de vários famosos e membros da família real britânica!

A princesa Eugenie, que se casou recentemente com o empresário Jack Brooksbank marcou presença na cerimônia, usando um vestido florido bem delicado.

Já sua irmã, princesa Beatrice, optou por um look mais pesado, verde escuro com brilho.

Quem também marcou presença no casamento foi Katy Perry e Orlando Bloom. A cantora surgiu com um look delicado e todo em tons pastel - será que eles serão os próximos a subir ao altar?

O vestido da noiva também chamou atenção. Branco de gola alta e mangas compridas, a peça é da marca Chloé e foi feito pela estilista Natacha Ramsay-Levi. O vestido tem várias rosas brancas de York e contas de vidro brancas bordadas, e levou mais de 640 horas para ser confeccionado. Já o véu de tule de seda usado por Goulding tem um toque bem simbólico, pois foi bordado com as iniciais dela e de Jopling, E e C, de acordo com a revista People.

Outro detalhe que chamou a atenção de quem acompanhou a cerimônia foram as madrinhas: Ao contrário de diversos casamentos, em que a noiva prefere se destacar na multidão, Ellie decidiu que suas companheiras no grande dia usariam peças no mesmo tom de branco e modelo bem parecido com o seu vestido.

Ellie também fez uma entrada triunfal - e diferentona! Ela escolheu chegar à igreja em uma van azul em estilo antigo e toda decorada. Que amor!