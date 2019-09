Carol Castro e Bruno Cabrerizo trocam beijos em festa no Rio de Janeiro

01/09/2019 | 13:11



Bruno Cabrerizo e Carol Castro confirmaram na última semana que estão se conhecendo melhor. Mas parece que o romance entre eles ficou mais sério. Isso porque o ator compartilhou as primeiras fotos abraçadinhos com a atriz.

No último sábado, dia 31, eles estiveram no Baile Charme, no Viaduto de Madureira, no Rio de Janeiro. Além de posarem juntinhos ao lado de outros amigos, eles também dançaram e trocaram beijos para lá de apaixonados. No Stories, como você pode ver abaixo, Bruno não escondeu a intimidade com a amada e publicou o vídeo em que os dois trocam um beijão daqueles!

Eles se aproximaram no início deste ano quando contracenaram juntos no filme O Garoto, ainda sem previsão de lançamento. Eles também atuam juntos em Órfãos da Terra, novela da TV Globo.