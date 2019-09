Após término com Anitta, Pedro Scooby irá para Fernando de Noronha com Luana Piovani e os filhos: Final feliz, disse a atriz

01/09/2019 | 12:11



O rompimento do namoro entre Anitta e Pedro Scooby continua dando o que falar! Enquanto a cantora se mantém mais reclusa e deu uma sumida das redes sociais, Pedro Scooby mais uma vez falou sobre a relação com a ex-namorada. O surfista esteve no casamento de Mumuzinho e, segundo Leo Dias, ele conversou com a imprensa sobre a ex:

- A amizade entre mim e Anitta vai prevalecer sempre, se limitou a dizer.

Quem também não deixou de comentar o término da relação foi Luana Piovani, que numa live neste domingo, dia 1, no YouTube, não escondeu o riso e citou estar constrangida com as atitudes do ex-marido. Questionada por um internauta se Anitta e Scooby terminaram, ela respondeu:

- Menina, pois é! O babado do fim do troço... sei nem o que dizer!, disse aos risos e dando de ombros.

E continuou:

- Me deu essa sensação de que ele falou: Olha só Brasil essa semana ninguém faz c***a não, que a vergonha dessa semana eu quero passar sozinho. Todo mundo avisado? Meu deus que constrangimento!

No vídeo, Luana ainda revelou que irá encontrar com Pedro Scooby pela primeira vez depois do término do namoro do surfista. Eles viajarão para Fernando de Noronha para celebrar o aniversário dos filhos gêmeos, Bem e Liz.

Para revelar a novidade aos fãs, a atriz explicou que se sentiu muito mal pela ausência do pai das crianças na festinha que armou para eles no sábado, dia 31, em Cascais, em Portugal, e por isso decidiu conversar com o ex sobre a situação. Ele, então, teve a ideia de viajar para Noronha para reunir a família e comemorar a data novamente. Para Leo Dias, Scooby havia dito que não tinha clima para ir para festa após os meses de conflito com a ex-mulher.

- Ontem me vi na primeira festa de aniversário dos meus filhos sem um pai do lado. Eu já vim de Ibiza com esse sentimento ruim porque de alguma maneira eu me sinto culpada. Isso aconteceu porque fui eu que decidi me separar. Só toquei nesse assunto no final do dia. Eu procurei o Pedro e ele disse que não vinha e me deu as razões dele aí eu falei tudo o que eu pensava, que achava tudo um absurdo, que ele não podia fazer isso e era o primeiro ano dos gêmeos aqui, que não fazia sentido. Dividi com ele, disse essa palavra: eu estou devastada com essa realidade. Daí não nos falamos mais. Deus uns 20 minutos depois ele me procurou e falou: Você não ta indo para Noronha depois de amanhã? Então acho que vou para Noronha e a gente faz um bolinho lá. Falei: Perfeito, a gente faz uma festinha em Noronha, vai ser lindo, tudo incrível. Bom, já virou uma festa de aniversário. A festa que era de terça e quarta já foi pra sábado, virou um fim de semana e Pedro vai estar lá e nós vamos fazer uma nova festinha de aniversário com o pai e a mãe, revelou ela.

E refletiu sobre a decisão de reencontrar o ex:

- Vale a pena passar a mão na cabeça enquanto a outra pessoa não está nos prejudicando. Se não estiver sendo custoso fazer um sacrífico vale a pena. É pelo meus filhos. Foi estranho estar atrás da mesa só com os dois. Enfim, foi difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu solucionar. Vai ter uma segunda festa para os gêmeos em Noronha. Vai ser maravilhoso! Vai ter o pai e a mãe. A gente vai ter a foto da família completa. Mesmo que a gente não esteja casado a gente vai ser sempre uma família, mesmo que ele faça outra família e eu faça uma outra. Eu decidi dividir com vocês minha a minha angústia e como eu passei por essa experiência, como solucionei e como o Pedro teve essa luz e se prontificou. Vai acontecer isso. Fora que Noronha é o lugar do Pedro com as crianças! Eu já tinha convidado ele para ir óbvio, mas enfim... agora ele vai ficar três dias e vai ser ótimo. É água, vida, bagunça! É isso. Resolvido o problema, final feliz.

A atriz ainda foi alertada por internauta que disse que era melhor que as crianças não soubessem da presença do pai na viagem, já que Scooby pode mudar de ideia de última hora. Luana, no entanto, demonstrou confiar na palavra do ex-marido:

- Eu boto minha mão no fogo pelo Pedro. Ele falou que vai já. Então ele vai. Ele vai!, frisou ela.