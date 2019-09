Mumuzinho se casa com Thainá Fernandes em cerimônia emocionante no Rio de Janeiro

01/09/2019 | 12:11



A noite do último sábado, dia 31, foi mais que especial para Mumuzinho: o cantor escolheu essa data para trocar alianças com a empresária Thainá Fernandes em uma cerimônia ao ar livre na Ilha de Guaratiba, no Rio de Janeiro. Apesar dos 300 convidados, o casal tentou ao máximo manter o clima intimista da festa, já que, de acordo com o colunista Leo Dias, houveram fortes recomendações para que todos os presentes no evento não usassem o celular durante a cerimônia - tanto para curtirem o momento, quanto para que nenhuma imagem comprometedora dos convidados famosos vazassem na web.

E o casamento foi cheio de estrelas! Regina Casé e David Brazil foram alguns dos padrinhos do casal, e a atriz ainda postou um vídeo em seu Instagram, em que aparece dançando ao lado de Mumuzinho, para parabenizá-lo pelo casório. Na legenda, ela escreveu:

Mumu casou! Como é bom te ver feliz! Sejam felizes!

Quem também marcou presença na festa foi Pedro Scooby, e apesar do término super recente com Anitta, o surfista foi filmado comemorando com os noivos durante a ocasião. Já a cerimônia foi bem descontraída. O celebrante de casamento escolhido para a ocasião foi Bruno Flores, responsável também por realizar a união de outras celebridades, como Isis Valverde e Whindersson Nunes e Luísa Sonza. Os momentos emocionantes também não faltaram, como a clássica entrada dos noivos. Mumuzinho compartilhou o momento em suas redes sociais, e é possível ver em detalhes o look dos noivos.