01/09/2019 | 10:19



O presidente Jair Bolsonaro usou sua conta no Twitter neste domingo, 1, para destacar o que chamou de "avanços e ideias do governo" nestes oito meses de gestão.

"Enumeramos 55 de muito importantes avanços e ideias do Governo. Mesmo com toda a dificuldade encontrada, temos a obrigação de continuar!", escreveu. Na sequência da mensagem, um endereço eletrônico dá acesso a uma lista, que traz medidas como a redução do número de Ministérios, a MP da Liberdade Econômica, o fechamento do acordo entre Mercosul e a União Europeia, e criação líquida de 408 mil empregos no primeiro semestre, segundo dados do Caged.