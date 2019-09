Pai de Anitta explica que não teria como a cantora estar grávida: Vou ter que ensinar a tabelinha?

01/09/2019 | 10:11



O pai de Anitta, Mauro Machado, usou o Instagram na noite do último sábado, dia 31, para compartilhar com os seguidores sua indignação sobre os recentes rumores envolvendo o nome da cantora depois que ela e Pedro Scooby confirmaram que não estão mais juntos. Em vídeo publicado no Stories, o Painitto, como é conhecido na internet, se revoltou com publicação em que sugeria que Anitta estava à espera de um filho do surfista:

- Outro dia minha filha postou um negócio em inglês, falando que não podia dançar porque estava cheia de cólicas menstruais. E eu fiquei falando: Pô, dia 16 de agosto ela tava cheia de cólica que não podia nem dançar, não podia nem balançar a raba dela, como ela falou. Pô, só se ela for chocadeira. É só você contar. Eu vou ter que ensinar a fazer tabelinha? São 28 dias o ciclo da mulher. O cara é tão desocupado que nunca estudou na vida, nunca fez biologia na vida.. Se do dia 16 ela tava menstruada e não conseguia dançar, como que ela tá gravida agora? É muita idiotice, disse ele, explicando em mais detalhes como funciona o ciclo menstrual da mulher.

Mauro ainda deu a entender que irá tomar alguma atitude em relação ao perfil na rede social que publicou que a cantora estaria grávida:

- Esse cara tá f***o comigo. Ele vai ver o que é perseguir uma pessoa. Mas não to ameaçando, não vou bater. Não precisa de advogados, não é violência, não é nada. Ele vai provar do próprio veneno. Vou dar do veneno dele para ele tomar, pra aprender. Tem que aprender a não mexer com quem trabalha, quem dá emprego pros outros. É um grande do safado.

Painitto ainda disse que se sentiu aliviado por ligar para o filho, Renan Machado, para esclarecer toda a situação:

- Ainda bem que eu liguei pro meu filho e a gente conversou. Ainda bem que eu não liguei para minha filha, ela ia me xingar mais ainda. Eu ia tomar esporro. Ia me xingar por eu fazer uma pergunta dessa. Vou dar um tempo de internet, alguns dias. Eu to chateado pra c***e. Isso me aborreceu para caramba.

Ele ainda afirmou que pensa em abandonar a rede social depois de tantos comentários maldosos:

- Esse negócio de internet é um saco mesmo, bem que minha filha me avisou! Bem que ela falava: Esses trecos não presta! Não abre essa porra, não, não fica lendo comentários. Me dando esporro. Mas eu gosto de participar com a galera né! Ontem eu fui ver a droga de um comentário de um vídeo que um cara fez, um idiota maldoso, e eu tive que ir comentar. É muito difícil o pai abrir o negócio lá e ver gente massacrando sua filha. Caraca, dói muito. Acho que vou cancelar esse negócio de Instagram. É um saco, realmente! Tudo tem um preço. Tem que ter muita paciência.

Essa não é a primeira vez que Mauro se irrita com os comentários no Instagram. Em outra ocasião, ele rebateu os internautas que o questionaram sobre Luana Piovani, ex-esposa de Pedro Scooby.