Incêndio destrói loja no Centro de Mauá na manhã deste domingo

Do Dgabc.com.br



01/09/2019 | 09:47



Atualizada às 11h44

Um incêndio destruiu na manhã deste domingo (1) ao menos uma loja na Rua Américo Perrela, altura do número 283, no Centro de Mauá. Ninguém ficou ferido.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o chamado foi realizado perto das 9h e oito viaturas foram enviadas para o local para controlar o fogo, que foi extinto cerca de duas horas após trabalho intenso da Corporação, que agora realiza trabalho de rescaldo do local.

Informações preliminares dão conta que o incêndio foi provocado por faíscas que saiam da fiação da rua desde a noite de ontem e acabou atingindo o telhado da edificação comercial, dando início ao fogo. O prédio, no entanto, ainda passará por perícia.