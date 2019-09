Daniel Alves diz que está em 'pré-temporada' no São Paulo jogando em alto nível

01/09/2019 | 09:20



Daniel Alves está passando por uma maratona desde que acertou a sua volta ao futebol brasileiro. O veterano de 36 anos já fez quatro partidas consecutivas após a sua estreia pelo São Paulo, no dia 18 de agosto. Primeira vez ele falou sobre o desgaste que está enfrentando. Como ficou um período de férias após a conquista da Copa América, o grande reforço do time tricolor para a temporada disse que ainda se sente em "pré-temporada".

"É uma fase nova na minha vida que eu aceitei o desafio de fazer isso. Normalmente quatro jogos para mim, vindo de férias, são jogos de pré-temporada e agora estou competindo em alto nível. Acredito que é uma fase que tem de passar e estou disposto", argumentou. "Quando vim aqui sabia o quão difícil era, tudo diferente, tudo totalmente novo. Acredito que os desafios são para os valentes e por isso estou aqui. Nada na vida foi fácil e não vai ser agora".

Daniel Alves também aproveitou para comentar a queda de rendimento da equipe nos últimos dois jogos. Após uma sequência de cinco vitórias consecutivas e de encostar no topo da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, agora a equipe amarga duas partidas jogos sem vencer - derrota para o Vasco e empate contra o Grêmio.

"Estamos em um campeonato muito equilibrado e temos de ser constantes. Não se pode acreditar muito nos elogios e nem quando eles não veem", completou Daniel Alves.

Convocado para defender a seleção brasileira nos amistosos contra Colômbia e Peru, nos Estados Unidos, dias 6 e 10 deste mês, o lateral-direito/meia será desfalque certo para o técnico Cuca contra o Internacional no próximo sábado, às 19 horas, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Além dele, Igor Gomes (que faz parte da equipe de suporte de treinos do treinador Tite), Antony e Walce (ambos na seleção olímpica) também serão baixas.