Furacão Dorian ameaça área mais ampla dos EUA e avança para Bahamas e Flórida

01/09/2019 | 09:16



O furacão Dorian seguia para Bahamas e a Flórida, na categoria 4, e ameaçava uma região mais ampla do sudeste dos Estados Unidos do que o antes projetado. A tempestade deve passar perto ou sobre o noroeste das Bahamas a partir da manhã deste domingo e autoridades advertiram moradores a se preparar para o efeito devastador dos ventos de 241 quilômetros por hora e das intensas chuvas.

Dorian então seguirá para perto da costa leste da Flórida a partir do fim da segunda-feira. Se tocará ou não terra no Estado americano é algo incerto. Alguns modelos de previsão mostravam no fim do sábado que o furacão seguia para o norte e margearia a costa, enquanto se dirigirá para a Geórgia e as Carolinas do Sul e do Norte até o meio da semana, provocando enchentes e fortes ventos.

O Centro Nacional de Furacões advertiu que Dorian pode ainda causar grandes estragos na costa da Flórida e que grandes áreas dessa costa seguem em perigo. Diretor do centro, Ken Graham afirma que os modelos mais recentes mostram menos chance de que o furacão toque terra na Flórida do que o antes previsto. Ainda assim, ele comenta que há uma incerteza significativa na previsão e diz que Dorian se move lentamente e é muito perigoso e deve provocar enchentes e fortes rajadas de vento na Flórida, na Geórgia e nas Carolinas do Norte e do Sul ao longo da semana.

Governador da Flórida, Ron DeSantis pediu que os moradores locais sigam atentos e obedeçam às orientações das autoridades. "Mesmo que não atinja diretamente a Flórida, esta é uma tempestade grande, poderosa", advertiu. "Ainda haverá impactos significativos mesmo se a tempestade seguir perto da costa."

Na Carolina do Sul, o governador Henry McMaster decretou estado de emergência no sábado. No início do domingo, Dorian estava 410 quilômetros distante de West Palm Beach, na Flórida, e se movia a 12,87 quilômetros por hora, não muito distante de avançar à categoria 5, segundo o Centro Nacional de Furacões. A velocidade deve diminuir ainda neste fim de semana.

Nas Bahamas, o Ministério de Turismo e Aviação afirmou que os efeitos devem ser irregulares pelo arquipélago de centenas de ilhas do Atlântico. O aeroporto e muitos resorts na capital, Nassau, seguiam abertos no sábado, mas ilhas no noroeste se preparavam para uma potencial catástrofe, segundo autoridades.

O presidente americano, Donald Trump, recebeu no sábado relatos a cada hora sobre o furacão. Ele passou parte do dia em seu clube de golfe na Virgínia, antes de retornar a Camp David, onde está neste fim de semana. Pelo Twitter, ele pediu às pessoas da região que garantam sua segurança e repassou informações de segurança de autoridades federais. Trump cancelou uma viagem planejada neste fim de semana à Polônia para monitorar o furacão, mandando o vice Mike Pence para representá-lo. Fonte: Dow Jones Newswires.