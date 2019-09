No Altas Horas, Luan Santana revela que foi esnobado pela namorada quando a conheceu

01/09/2019 | 09:11



O Altas Horas da noite do último sábado, dia 31, foi cheio de emoções! Luan Santana era um dos convidados do programa apresentado por Serginho Grosmain e fez revelações surpreendentes sobre a relação de mais de dez anos com a namorada, Jade Magalhães.

Durante bate-papo, o cantor sertanejo contou que o primeiro encontro com Jade foi em um show dele. A desginer de moda, no entanto, não deu muita bola para o cantor, que levou um fora depois de chamá-la ao camarim:

- A Jade eu conheci dançando no palco. Fui fazer show na cidade dela e ela tava na primeira fila. Tinha um quadro no show que eu chamava uma fã para dançar junto comigo e chamei justamente ela. Falei no ouvido dela: Vamos no camarim depois do show? Mas ela não foi. Deu toco. Aí que eu gostei. Fiquei no pé dela e só rolou depois de um ano, porque ela morava no Mato Grosso e eu em São Paulo, então eu quase não ia pra lá

Paolla Oliveira, que também era uma das estrelas da atração, ficou surpresa com a história de Luan:

- Eita! Um ano! Mais bonito ainda, né? Depois de um ano, um tempão..., disse ela indignada.

A atriz, aliás, também deu o que falar no programa por causa de seu encontro com o sertanejo Felipe Araújo. Depois dele revelar que tinha um crush na beldade, os dois se conheceram no palco e o cantor não escondeu sua emoção com a realização do sonho.

- Meu Deus, mas ela é maravilhosa demais, disparou o cantor.

Paolla o abraçou e retribuiu o carinho:

- E não é que a gente se encontrou? Querido, que bom! Nunca imaginei.

Felipe ainda contou como surgiu a admiração pela atriz:

- Sempre fui apaixonado por Paolla, desde que a vi pela primeira vez na televisão, acho que foi na novela O Profeta. Em A Força do Querer, comecei a sentir ciúmes da Paolla. Tenho até que pedir desculpas para o Walcyr e para Paolla, mas tento evitar de ver a Paolla em A Dona do Pedaço para não sentir raiva e não me estressar com o Sergio Guizé.

A atriz mais uma vez agradeceu:

- Obrigada pelo seu carinho com o meu trabalho e comigo. É um prazer te conhecer. Adorei a surpresa!, disse ela.