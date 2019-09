Em flagra, Xuxa Meneghel aparece empolgada com desfile de Sasha

01/09/2019 | 09:11



Sasha Meneghel brilhou no desfile da Água de Coco na última quinta-feira, dia 29, no Mercado Municipal de São Paulo. Na plateia, a estudante de moda foi prestigiada pelos pais, Xuxa Meneghel e Luciano Szafir, e também pelo padrasto, Junno Andrade.

E apesar de Xuxa já ter aparecido toda orgulhosa da filha na ocasião, só agora um vídeo dos bastidores do evento de moda viralizou nas redes sociais revelando que a apresentadora do Dancing Brasil estava para lá de eufórica com o sucesso de Sasha.

A publicação foi divulgada por Renato Thomaz, diretor de marketing da marca, e mostra Xuxa dando pulos de alegria com o desempenho de Sasha no desfile. Arrancando risada dos colegas que estavam à sua volta, Xuxa ainda aprece acariciando a barriga, como se estivesse mostrando de onde Sasha veio.

Ela orgulhosa vendo e babando com a princesa. Eu orgulhoso e babando na rainha. Que honra ter a energia de vocês por perto, que honra. Obrigado Sasha e Xuxa, a energia e o astral de vocês são únicos, agradeceu Renato na legenda do post compartilhado no Instagram.