Problema em circuito da Enel deixa bairros de Mauá sem luz neste sábado

Aline Melo



31/08/2019 | 20:30



Um problema nos circuito da Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia no Estado de São Paulo, deixou vários bairros de Mauá sem luz na noite deste sábado (31). Há relatos de falta de energia no Centro e no Bairro Santa Lídia. Até os semáforos foram desligados.

A Prefeitura de Mauá informou que a Secretaria de Serviços Urbanos entrou em contato com a Enel e foi informada de que um problema no circuito da concessionária ocasionou o problema. A expectativa era de que os faróis voltassem a funcionar com o restabelecimento do fornecimento de energia, que ocorreu por volta de 20h30.