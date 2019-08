Sem a presença de Pedro Scooby, Luana Piovani faz festa de aniversário para os filhos

31/08/2019 | 18:11



Luana Piovani compartilhou com seus fãs e seguidores do Instagram que neste sábado, dia 31, é comemorado o grande dia do aniversário de seus filhos gêmeos, Liz e Bem, frutos da relação que a apresentadora teve com o surfista Pedro Scooby.

A loira mostrou que não decepciona e mesmo com uma festa simples, ela fez questão de não deixar passar em branco a data tão esperada pelas crianças. Em uma publicação no Instagram, Piovani mostrou uma foto dos três filhos na mesa de bolo e dava para ver no rostinho deles a felicidade para apagar as velas.

Meus pintinhos! Mais um ano e que ano! Que Deus nos encha de saúde, que festa a gente sabe fazer, escreveu a atriz na legenda da publicação.

Desta vez, Pedro Scooby não marcou presença na festinha das crianças porque separou recentemente de Piovani, mas o surfista foi visto na noite anterior curtindo a noite carioca. Lembrando que Scooby que estava namorando Anitta, e recentemente comentou que o casal está dando um tempo.