Bolsonaro afirma que vai liberar mais áreas para plantio de cana-de-açúcar

31/08/2019 | 17:14



O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que vai atender um pedido da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para ampliar as áreas de plantio de cana-de-açúcar no País. Ele não entrou em detalhes sobre quais regiões seriam essas.

Bolsonaro disse apenas que recebeu uma solicitação de Tereza Cristina e que iria atender, apesar de estar ciente de que isso poderia gerar uma repercussão ruim.

Bolsonaro participou de um churrasco no quartel-general do Exército, em Brasília. Pouco depois de entrar, Bolsonaro mandou os seguranças convidarem um grupo de jornalistas e motoristas da imprensa que o esperavam na porta para participar do evento.

Ele conversou por cerca de uma hora e meia com seis jornalistas. Os jornalistas não puderam gravar a conversa e foram orientados a deixarem os celulares do lado de fora.

Bolsonaro também comentou a mudança no decreto que proibia queimadas. Segundo o presidente, isso foi feito porque há áreas agrícolas que só é possível a limpeza com queimadas.