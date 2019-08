31/08/2019 | 16:11



As declarações polêmicas são comuns no meio das celebridades. Por exemplo, José Loreto deu uma resposta não muito agradável a uma fã que pediu para tirar uma foto com ele.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o ator estava na Praia do Futuro, em Fortaleza, quando uma senhora pediu para tirar uma foto com ele e o galã respondeu:

- Eu não sou o Mickey. Você não está na Disney.

Eita! De acordo com a jornalista quem viu a cena, que ocorreu na barraca de praia Órbita Blue ficou bem chocado.