Príncipe Harry e Kate Middleton irão acompanhar Princesa Charlotte no primeiro dia de aula da garota!

31/08/2019 | 15:11



Está chegando o grande dia para Princesa Charlotte! Na próxima quinta-feira, dia 5, a menina irá entrar em uma nova fase, será o primeiro dia de aula da filha de Príncipe Harry e Kate Middleton. A garota irá para a mesma escola que o irmão, George, frequenta e segundo a Us Weekly os pais dos pequenos irão acompanhá-los na ocasião especial.

Kate e William irão estar do lado dela no primeiro dia de escola. Terá um retrato não oficial da escola do primeiro dia de Charlotte e George.

As crianças reais irão estudar na escola Thomas´s Battersea que fica próximo ao Palácio de Kensington, onde a família mora. O diretor da instituição, Simon O' Malley, declarou que estava contente com a escolha de Harry e Kate em matriculares os filhos no local e disse:

Nós estamos encantados que o duque e a duquesa de Cambridge decidiram que a Princesa Charlotte irá se juntar ao irmão mais velho Príncipe George. Nos estamos ansiosos para receber ela e todos os nossos novos alunos na escola em setembro.

Boa sorte para Charlotte no primeiro dia de aula!