31/08/2019 | 15:11



Lara Rodrigues que ficou conhecida por interpretar a Narizinho no Sítio do Pica-pau amarelo, entre 2001 e 2003, mostrou que mesmo com os seus 28 anos de idade nas costas, ela ainda adora fazer mudanças radicais no cabelo e apareceu recentemente com as madeixas pintadas de rosa.

Depois da adaptação da obra de Monteiro Lobato, Lara ainda apareceu em Malhação, em 2004 e na novela Eterna Magia, em 2007.

O trabalho mais recente da atriz nas telinhas foi quando deu vida à Lurdinha, em O Astro, no ano de 2011. E que linda ela ficou com a mudança radical, né!?