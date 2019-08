Ação social em São Bernardo atrai mais de 300 pessoas

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



31/08/2019 | 14:50



A 14ª edição do Diário do Grande ABC nos Bairros está sendo realizada na EE José Gonçalves de Andrade Figueira, no Jardim da Repesa, em São Bernardo. A ação, que oferece serviços gratuitos à comunidade, como plantão psicológico e aferição de pressão arterial, termina às 15h com sorteio de cestas básicas e ingressos de cinema.

Segundo a diretora da escola, Sandra Aparecida, mais de 300 pessoas já participaram do evento. “Aos sábados, recebemos em média 150 pessoas para participar da Escola da Família, mas essa ação do Diário, que é muito boa para a comunidade, atraiu mais que o dobro de visitantes”, observa.

Além dos serviços à população, estão disponíveis brinquedão inflável para as crianças, pintura de rosto, algodão doce e escultura de bexigas. Apresentação de teatro e fanfarra também já foram realizadas.