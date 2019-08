Com show de Agüero, Manchester City atropela Brighton; Chelsea apenas empata

31/08/2019 | 14:03



O Manchester City voltou a dar espetáculo neste sábado, desta vez pela quarta rodada do Campeonato Inglês ao golear o Brighton por 4 a 0 em casa, no Etihad Stadium. O argentino Sergio Agüero foi o grande destaque da partida, ao marcar dois gols e dar uma assistência. Outro grande, o Chelsea, também jogou em casa e apenas empatou em 2 a 2 com o Sheffield.

Em Manchester, a equipe comandada por Josep Guardiola manteve sua intensidade e estilo de jogo agressivo e logo aos dois minutos de jogo abriu o placar, com De Bruyne, aproveitando toque de David Silva. O belga, aos 42, assistiu Agüero para que o argentino marcasse seu primeiro gol no jogo, após bela troca de passes da equipe.

No segundo tempo, aos nove, Agüero voltou a mexer no marcador com um belo chute da entrada da área e nova assistência de David Silva. Aos 32, o placar foi concluído por Bernardo Silva, que recebeu passe de Agüero em seu primeiro lance na partida.

O resultado deixou o Manchester City na liderança provisória - o Liverpool entra em campo logo mais contra o Burnley, fora de casa, e pode ultrapassá-lo - com dez pontos ganhos, enquanto o Brighton permaneceu com seus três pontos, em 16º lugar.

Já em Londres, mesmo com o jovem centroavante Tammy Abraham marcando duas vezes, o Chelsea não passou de um 2 a 2 com o modesto Sheffield no Stamford Bridge. Foi o segundo empate em quatro jogos da equipe de Frank Lampard, que ainda não venceu jogando em seus domínios nesta temporada.

O Chelsea chegou a abrir um 2 a 0 no placar no primeiro tempo, com gols do jovem atacante inglês revelado na base do clube, mas cedeu o empate no segundo tempo. Robinson e Zouma (contra) - Este foi anotado aos 44 do segundo tempo - completaram o marcador.

Agora, a equipe de Stamford Bridge tem cinco pontos e ocupa um modesto 10º lugar. É a mesma pontuação do Sheffield, que leva vantagem no saldo de gols e está em novo lugar na classificação do campeonato.

Nos outros jogos do horário, jogando em casa, o Crystal Palace bateu o Aston Villa por 1 a 0; o Leicester passou pelo Bournemouth por 3 a 1; o West Ham derrotou o Norwich por 2 a 0 e o Newcastle ficou no empate em 1 a 1 com o Watford.