Isis Valverde lançará livro com possível dedicação a Cauã Reymond

31/08/2019 | 13:11



Isis Valverde irá lançar em dezembro seu primeiro livro, chamado Camélias em Mim. A publicação, que será lançada pela editora Ediouro, reúne poesias que a atriz escreveu ao longo da vida e é inspirado na infância e origens da morena. O título, aliás, remete às flores que eram cultivadas no jardim da casa da avó dela.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, um dos capítulos seria dedicado a Cauã Reymond. Embora não cite o nome do ator, Isis falará sobre um amor mal resolvido do passado e este será o único texto triste de toda a publicação. Por enquanto, não se sabe se a poesia estará incluída na versão final do livro.

Procurada pela colunista, a assessoria de imprensa da atriz apenas confirmou o lançamento da publicação.