Sofia Vergara é criticada após piada sobre a chegada de furacão nos Estados Unidos: Pensei que era mais humana

31/08/2019 | 12:11



A brincadeira pegou mal, Sofia Vergara! A atriz postou duas fotos no Instagram fazendo piadas com a chegada do furacão Dorian no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Porém, os seguidores dela não acharam a situação nada divertida e rebateram a musa nos comentários.

Na primeira postagem, a estrela de Modern Family publicou uma série de fotos bebendo uns drinks com as amigas em um cenário paradisíaco e escreveu na legenda que estava esperando a Dorian. Boa parte dos fãs de Sofia não acharam a brincadeira de bom gosto, uma seguidora até escreveu que ela não deveria fazer piada com a mãe natureza, enquanto outra disse:

Na verdade, pensei que era mais humana, você não pensa nas pessoas pobres.

A atriz pareceu não se abalar muito com as críticas, já que publicou uma segunda foto e, novamente, fez uma piada com o desastre natural. Dessa vez, Sofia compartilhou um clique de dentro de um jatinho, acompanhada por uma série de mulheres e uma criança. Ela escreveu:

Tchau tchau, Dorian.

Novamente, ela foi bombardeada por críticas, algumas até mais pesadas que as da primeira ocasião. Um exemplo disso é o comentário abaixo de uma seguidora:

Deve ser legal. Eu sento aqui imaginando se eu terei que evacuar minha casa e meus animais de estimação ficarão a salvo. Se eu terei energia elétrica suficiente depois da tempestade e tudo na minha geladeira terá que ser jogado fora e eu terei que gastar meu dinheiro para substituir. Muito insensível.