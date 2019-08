A delação do Metrô

Do Dgabc.com.br



A delação do ex-diretor do Metrô Sérgio Corrêa Brasil, que contou às autoridades que o Grande ABC só não conquistou seu ramal, 15 anos atrás, por causa de conluio entre empreiteiras e autoridades políticas do Estado, dá ideia das forças que este Diário enfrentou quando, recentemente, transformou em bandeira editorial o desejo da população em contar com o modal. Não que haja qualquer suspeita parecida relacionada à Linha 18-Bronze – se houvesse, estaria em nossas páginas –, mas a exposição de bastidores serve para evidenciar que nem sempre apenas o interesse público é suficiente para impulsionar o calendário de obras.

Em depoimento ao Ministério Público Federal, Corrêa Brasil revelou que o Estado tinha planos para estender a Linha 2-Verde para São Caetano. O projeto, todavia, contrariava os interesses das construtoras que atuavam no traçado originalmente contratado, que previa o ponto final na Vila Prudente, Zona Leste da Capital. Para sobrestar o processo, segundo relato do ex-diretor do Metrô, pagavam propina para representantes da administração paulista, tanto na época de José Serra quanto na de Geraldo Alckmin, ambos do PSDB.

Este Diário prosseguirá na luta para que saia do papel a mais recente promessa do Estado, agora sob o comando de João Doria, também tucano, que pretende interligar a região ao Metrô por meio da Linha 20-Rosa. Em vez de arrefecer o entusiasmo na defesa da causa, revelações como a de Corrêa Brasil mostram que a batalha é justa. Se a vitória tarda, não é por falta de brio e dedicação dos soldados, mas pela ausência de ética, ora revelada, de parcela dos generais.

Quis o destino que o surto de sinceridade de Sérgio Corrêa Brasil coincidisse com o lançamento do tema da 13ª edição do nosso tradicionalíssimo Desafio de Redação: A Região Que Eu Quero em 2030. O Grande ABC em que a sociedade espera estar vivendo dentro de uma década certamente será servido pelo Metrô. Que o sonho não vire pesadelo – e nenhuma delação futura exponha as razões obscuras para eventual transformação.