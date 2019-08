Motorista encontra lentidão no SAI devido tombamento na chegada ao Litoral

Do Dgabc.com.br



31/08/2019 | 11:29



O motorista que segue sentido Litoral na manhã deste sábado (31) encontra tráfego lento tanto no Anchieta como na Imigrantes reflexo de um tombamento na Cônego Domênico Rangoni, no sentido Guarujá, segundo informações da Ecovias, concessionária que administra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes).

Na Imigrantes lentidão afeta do km 40 ao 44 e do km 47 ao km 53. Já na Anchieta o congestionamento vai do km 39 ao km 40. Em ambas a situação é provocada pelo excesso de veículos, reflexo do acidente na chegada a baixada.

A Cônego Domênico Rangoni também tem trânsito , do km 264 ao km 253. O tráfego flu apenas pelo acostamento e a faixa da direita.

Todas as outras rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes estão com tráfego normal.

O tempo está bom e a visibilidade é boa.

O Sistema Anchieta-Imigrantes está em Operação Normal (5X5). A descida pode ser feita pela pista sul da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida acontece pelas pistas norte das duas rodovias.