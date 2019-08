Crises de Anitta teriam motivado término do namoro com Pedro Scooby

31/08/2019 | 11:10



Parece que Anitta está passando por uma fase complicada! Depois de anunciar que deu um tempo de seu namoro com Pedro Scooby, a cantora apareceu com uma máscara de proteção no rosto durante viagem ao Chile. No Instagram, ela divulgou o clique aos seguidores sem dar mais detalhes sobre sua saúde, afirmando apenas que estava indo rumo ao país.

Como você viu no ESTRELANDO, ela havia dito para Léo Dias que decidiu tirar um tempo para se cuidar:

-Como te disse, não estou bem de saúde e pedi para me recuperar sozinha. Seguimos nos falando todos os dias. Preciso me cuidar primeiro para não ficar um casal maluco, desses da vida, que vai e volta, declarou ela para o jornalista.

No Twitter, a cantora retribuiu o carinho dos fãs depois que a hashtag em apoio à ela se tornou uma das mais comentadas do microblog: Eu também amo vocês, escreveu em resposta aos internautas.

De acordo com o jornal Extra, após voltar do Chile, Anitta irá se afastar para se cuidar. Ela teria sido diagnosticada com estafa e voltou a manifestar sintomas de uma depressão, que já teve alguns anos.

Na últimas semanas, ela teria tido algumas crises, que foram determinantes para o término do namoro: Anitta tinha crises, descontava no namorado, ficava pior porque se sentia culpada, tinha outra crise... A relação não estava boa para nenhum dos lados, revela uma fonte próxima da cantora ao jornal, garantindo ainda que o namoro terminou mesmo e não se trata apenas de um tempo.

Enquanto Anitta realizava show em Mogi na noite da última sexta-feira, dia 30, Pedro Scooby foi clicado ao lado de alguns amigos em um restaurante no Rio de Janeiro. O surfista tirou fotos, bateu papo, bebeu e foi flagrado aos risos enquanto aproveitava a noite.

Para Leo Dias, ele declarou que tentou ser o melhor cara do mundo para a cantora. Quando ouviu do jornalista que devia ter paciência e esperar um pouco, disparou: Eu to aqui e estou bem. Só espero que ela não demore muito porque se bobear quando ela quiser não vou estar aqui pronto. Antes do anúncio vir à tona, ele havia publicado no Instagram uma canção gospel, indicando os seguidores para ouvi-la. Ele explicou que decidiu ouvir a música depois que sentiu que seu coração estava angustiado.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, amigos do casal garantem que o namoro não tem mais volta. Anitta, por outro lado, já afirmou que não sabe se o término é definitivo. Ainda segundo o Extra, não foi apenas a depressão que motivou o fim da relação. A cantora teria passado por uma grande decepção, mas o motivo só os mais íntimos sabem: Pode ter sido na carreira, pelo fato de o clipe com Madonna não ter saído ou com o próprio Pedro, disse informante.