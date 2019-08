Por causa de má gestão na carreira, Bruna Marquezine está na geladeira de publicidade

31/08/2019 | 11:10



Parece que Bruna Marquezine está enfrentando uma má fase em sua carreira! De acordo com o programa A Tarde é Sua, a atriz está na geladeira do alto mercado publicitário. Ela não está mais entre os 100 artistas procurados para campanhas publicitárias, que pagam cerca de 400 mil reais.

Dois empresários disseram ao colunista do programa, Alessandro Lo-Bianco, que ela sofre com a baixa em decorrência da falta de gestação em sua carreira. Grazi Massafera, Marina Ruy Barbosa, Cauã Reymond, Bruno Gagliasso, Otáviano Costa e o casal Lázaro Ramos e Taís Araújo entre os nomes mais procurados do mercado.

- Bruna está sem gestação de carreira, não tem ninguém dando a devida atenção para o que é bom e o que é ruim para ela. O mercado está com repulsa dela nos últimos sete dias por conta do filme Vou Nadar Até Você, atrelado a denúncia de assédio do diretor Klaus Mittledorf. Além das fotos de fez com Mario Testino, que também tem seu nome envolvido em uma denúncia de assédio e está falido no exterior, explicou o colunista.

Recentemente, Bruna terminou o relacionamento com sua empresária, Ju Mattoni, e está sendo apenas assessorada pelo escritório Mattoni. Por enquanto, a mãe da atriz segue como empresária da atriz.

Mas parece que a beldade não está tão preocupada assim! No Instagram, ela apareceu curtindo o dia com as amigas. Depois de publicar foto no salão de beleza, exibindo os cabelos longos feitos através de um aplique, a atriz surgiu no perfil da amiga Priscilla Alcântara, que revelou que elas estavam ajudando a amiga Raphaela Gonçalves a escolher o vestido de noiva. Bruna e Priscilla são as madrinhas do casório.