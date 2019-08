Defesa Civil de São Paulo emite alerta de chuvas fortes para todo o Estado

31/08/2019 | 10:04



A Defesa Civil de São Paulo emitiu neste sábado, 31, um alerta de tempestade para várias cidades do Estado, incluindo litoral, interior e região metropolitana. De acordo com o órgão, há alerta de chuvas intensas e ventos fortes entre este domingo, 01, e quinta-feira, 05.

As chuvas, que podem chegar a 100 milímetros no litoral e região metropolitana, ocorrem poucos dias após tempestades causadas por uma frente fria que também derrubou as temperaturas na capital.

Para este domingo, 01, a previsão do Inmet é de temperatura mínima de 17º e máxima de 24º na capital. Já na quarta o frio chega com mais força a São Paulo: a máxima é de apenas 15º, com mínima prevista para 13º.

Confira a lista de cidades na rota das tempestades:

Chuvas fortes em São Paulo: até 50 mm

Araçatuba

Araraquara

Barretos

Bauru

Campinas

Franca

Itapeva

Marília

Ribeirão Preto

São José dos Campos

São José do Rio Preto

Sorocaba

Chuvas fortes em São Paulo: de 50 a 100 mm

Região Metropolitana

Baixada Santista

Litoral Norte

Presidente Prudente

Registro