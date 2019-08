Assumiram! Irmã de Neymar, Rafaella Santos posa aos beijos com Gabigol

31/08/2019 | 09:10



Após muita especulação, Gabigol e Rafaella Santos, irmã de Neymar, assumiram que estão juntos! Na noite da última sexta-feira, dia 30, o jogador do Flamengo ganhou uma festa de aniversário preparada pela amada. No Instagram, ele registrou o momento e posou abraçado com Rafaella.

Obrigado pela surpresa, pretinha!, escreveu ele na legenda da publicação.

Os dois também apareceram aos beijos em vídeo publicado pela irmã do jogador de futebol, Dhiovanna Barbosa. Ela também posou só com a cunhada, colocando um emoji de coração na legenda e também escrevendo meu casal, indicando que torcia pelos dois juntos.

O apelido dado por Gabigol para irmã de Neymar já havia sido usado dias antes, quando ele se declarou para ela em um comentário no Instagram. Nas redes sociais, os fãs do casal comemoraram que eles que finalmente pararam de esconder que estão juntos. Em 2015, eles tiveram um affair e assumiram o namoro em 2017. Cerca de dois meses depois, terminaram tudo. Já no início deste ano, eles devam indícios que haviam retomado a relação, embora nunca falassem publicamente sobre o assunto.

Em abril, Rafaella comemorou o título do Flamengo pelo Campeonato Carioca em uma boate com Gabigol. Mais uma vez, no entanto, eles não comentaram o fato de terem sido flagrados juntos, permanecendo discretos e deixando no ar se haviam se reconciliado mesmo.

Parece que agora não há mais nada para esconder, né?