31/08/2019 | 07:05



O TIDAL vai transmitir ao vivo, neste sábado, 31, e domingo, o Festival Made in America. Realizado na Filadélfia (EUA), evento reúne nomes do rap e terá no line up Travis Scott, Cardi B, Lizzo, Rosalía, Kaskade, Anderson.Paak & The Free Nationals, Jorja Smith, Pink Sweat$, James Blake, Gucci Mane, Megan Thee Stallion, Tierra Whack, DaBaby. Terá ainda cobertura especial para o Brasil.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.