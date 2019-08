Santo André recebe o Juventus e agora sonha com voos maiores

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



30/08/2019 | 23:16



Não dá para negar que o Santo André está aliviado por ter alcançado a segunda fase da Copa Paulista. Mas, agora que chegou, o time sonha com algo maior. E nada melhor do que começar com o pé direito. Em sua despedida do Bruno Daniel nesta temporada, o time recebe o Juventus, às 15h.



O estádio passa por reformas para receber o Paulistão, inclusive no gramado. Mas, com a dificuldade de conseguir campo na região, o clube vai mandar a partida no Bruno Daniel mesmo nestas condições. Os outros dois jogos como mandante não têm local definido.

A partida de hoje será grande teste para os andreenses, já que o Juventus liderou sua chave na fase inicial, com seis vitórias em dez partidas.