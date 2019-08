Azulão põe fim a jejum e derrota o Desportivo Brasil na Copa Paulista

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



30/08/2019 | 23:13



Finalmente o São Caetano voltou a vencer na Copa Paulista. E no momento certo. Depois de duas derrotas e um empate, que preocuparam o técnico Marcelo Vilar, ontem o time teve atuação bem consistente diante do Desportivo Brasil e, mesmo atuando em Porto Feliz, venceu por 2 a 0, na estreia da segunda fase.



Os dois gols foram marcados no primeiro tempo. Gleyson abriu o placar, aos 30 minutos, ao aproveitar rebote de bola que explodiu na trave. Depois, aos 44, Edson tentou cortar cruzamento rasteiro de Alex Reinaldo e acabou mandando contra a própria rede.



Satisfeito com o resultado, o São Caetano apenas administrou a partida no segundo tempo. O técnico Marcelo Vilar já havia dito que o time tem sentido bastante a idade elevada de alguns jogadores e vem sofrendo quando joga contra times mais leves, como é o caso do Desportivo Brasil, por isso adotou a precaução desde os primeiros minutos da etapa final.



Mesmo assim, até por falta de concentração, o São Caetano passou alguns apuros na reta final da partida, mas contou com ótimas defesas do goleiro Tom e a falta de pontaria do Desportivo Brasil para confirmar a vitória tranquila.



HISTÓRICO

Aos 40 anos, o volante Esley entrou definitivamente na história do São Caetano. Titular ontem contra o Desportivo Brasil, ele completou 162 jogos pelo clube e se tornou o décimo atleta que mais vezes defendeu o Azulão, em lista liderada pelo ex-goleiro Silvio Luiz (451 jogos), seguido pelo ex-zagueiro Dininho (323). Os dois, aliás, estão de volta ao clube integrando a comissão técnica das categorias de base. Como tem contrato até novembro de 2020, Esley ainda pode subir no ranking.