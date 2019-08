Minhoca dá pitaco à filiação de Frota

Raphael Rocha



31/08/2019 | 07:00



A filiação do deputado federal Alexandre Frota ao PSDB, sob bênção do governador João Doria (PSDB), foi polêmica. Eleito pelo PSL, o ator – inclusive de filmes adultos – entrou em rota de colisão com o presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), e foi expulso da legenda. Dias depois, assinou ficha de filiação ao tucanato. O mais recente militante a comentar a mudança foi o vereador Professor Minhoca (PSDB), de Santo André. O parlamentar utilizou a tribuna para discorrer sobre o mais novo correligionário. “O governador está trabalhando, está na Alemanha e anunciou o investimento de R$ 2,4 bilhões. Não dá para acertar tudo, às vezes dá uma bola dentro, às vezes dá uma ‘bola Frota’”, disparou, para risos dos presentes.

BASTIDORES

Torneira seca

Engana-se quem pensa que tudo corre em harmonia no processo de integração entre o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) e a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). Nos bastidores, há muita cotovelada entre as partes. Algumas reuniões de trabalho, que têm se tornado cada vez mais frequentes, registram picos de tensão entre os participantes. Do lado andreense, já é possível notar certa decepção com o abismo entre o que foi prometido no início das tratativas e o que será efetivamente entregue, a partir do próximo dia 11. Por enquanto, todavia, nada que atrapalhe o cronograma de transferência dos serviços de distribuição de água e coleta de esgoto da autarquia andreense para a empresa paulista.

Candidatura

Ex-primeira-dama de Santo André, Fátima Grana (PT) tem comentado junto a militantes do partido na cidade que pode ser candidata a vereadora no ano que vem. Ela está em processo de separação, mas tem dito que gostou da área política quando ficou à frente da Secretaria de Inclusão e Assistência Social entre 2013 e 2016.

Parceria

Recém-filiado ao Podemos, o ex-prefeiturável Claudinho da Geladeira vai presidir o partido na cidade. De quebra, garantiu a filiação do também ex-prefeiturável e ex-vereador Edvaldo Guerra, que será vice-presidente da sigla. Por ora, será a chapa que deve disputar a Prefeitura, na sucessão do prefeito Gabriel Maranhão (Cidadania).

Homenagem

O vereador Fran Silva (SD), de São Bernardo, liderou sessão solene que homenageou representantes das regiões Norte e Nordeste do País que ajudam a construir a história da cidade. “Este evento, que organizo pelo terceiro ano consecutivo, tem a finalidade de valorizar esses homens e mulheres que escolheram nossa São Bernardo para realizar seus sonhos; pessoas que vieram de longe, deixando sua terra natal, sua família e seus amigos, enfrentando e superando desafios em busca de melhores oportunidades.”

Ipred – 1

Um dos mais ferrenhos oposicionistas ao prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), Josa Queiroz (PT) repercutiu a declaração do chefe do Executivo ao Diário sobre a crise financeira pela qual passa o Ipred (Instituto de Previdência de Diadema). O petista estranhou a precisão sobre a quebra do Ipred dada pelo prefeito – de cinco anos – e fez relação sobre, supostamente, o verde saber que não conseguirá emplacar aliado na sucessão.

Ipred – 2

“Está pensando em montar um novo negócio? Será que o prefeito Lauro Michels está fazendo um curso de tarô, será que ele é numerólogo, será que ele vai virar cartomante? Ou será que o prefeito pretende seguir no caminho da espiritualidade e abrir seu terreiro? Ou então é um ato de nobreza, ao assumir que ele já está antecipando que o Ipred vai quebrar propriamente por responsabilidade dele próprio?”, indagou o parlamentar.