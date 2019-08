Mapa nacional do turismo inclui seis das sete cidades da região

Da Redação

Do dgabc.com.br



31/08/2019 | 07:00



Seis dos sete municípios do Grande ABC foram inseridos no Mapa do Turismo Brasileiro 2019, confeccionado pelo governo federal. Com a inserção, as administrações de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra estão aptas a pleitear recursos federais para o setor. Apenas Diadema está fora da lista.



A partir da inscrição, as cidades agora precisarão comprovar junto à União estrutura mínima na área de turismo, como legislação local, conselho e plano municipal da área.



“Potencializar o turismo da região é também aquecer a nossa economia, atraindo mais investimentos para o Grande ABC. É um ganho enorme para os municípios constarem no mapa nacional. Agora, fica mais fácil o pedido de recursos junto à União”, afirmou o secretário executivo do Consórcio ABC, Edgard Brandão.