Santo André coloca mais 15 ônibus novos nas ruas

Aline Melo



31/08/2019 | 07:00



A Prefeitura de Santo André realizou, na manhã de ontem, a entrega de 15 novos ônibus adquiridos pela Viação Guaianazes – que integra o Consórcio União Santo André. Os veículos Mercedes-Benz, modelo 1721, Caio Apache, entram em circulação hoje e vão atender às linhas T15 (Mário Covas – Estação Santo André), T17 (Jardim Alvorada e UniABC – atual Faculdade Anhanguera) e T29 (Vila Suíça-Estação Santo André). <CW-10>Os coletivos, todos zero-quilômetro, vão substituir ônibus mais antigos e aumentar a capacidade de transporte, uma vez que comportam até 30% mais passageiros. Serão beneficiadas, diretamente, cerca de 25 mil pessoas. Com esses, já são 30 veículos novos na frota.

O prefeito Paulo Serra (PSDB) destacou que a área de transporte público tem sido a mais fiscalizada pela população desde 2012 – quando diversos protestos contra o aumento da tarifa tomaram as ruas da região e das principais capitais do País. “Sabemos que o índice de satisfação dos usuários está ligado à qualidade dos veículos”, comentou.

Na semana passada, outros 15 veículos entraram em circulação. A Guaianazes investiu R$ 12 milhões na aquisição dos 30 coletivos e a entrega de ontem faz parte de um conjunto de 50 novos ônibus que serão renovados pelo Consórcio União Santo André até o fim do ano. Todos os novos carros contam com climatização e acessibilidade para cadeirantes, além do novo padrão visual do transporte municipal da cidade, inspirado nas obras do artista abstrato Luiz Sacilotto.

Serra reforçou que o objetivo da administração é entregar mais 200 novos coletivos até 2021 – 100 no ano que vem e outros 100 em 2021 –, para que a cidade tenha toda a frota de 404 veículos renovada até o fim do mandato e uma idade média de no máximo três anos de uso. “Não é isso o que o contrato pede, mas é o que estamos almejando, subindo a régua no sentido da qualidade porque isso muda o tempo todo”, declarou.

O chefe do Executivo pontuou que o investimento do Consórcio foi possível graças a um reequilíbrio do contrato. “A modernização há muito tempo havia sido paralisada e era necessária. Queremos ter a melhor frota possível e com esse reequilíbrio foi possível que as empresas fizessem esse investimento tão importante”, finalizou.

A sócia-proprietária da Viação Guaianazes, Lidiane Fernandes, declarou que a entrega simboliza o compromisso da empresa em entregar para a população da cidade um transporte de qualidade. “Nos próximos seis meses teremos mais novidades, tanto com relação à renovação da frota quanto à adesão de novas tecnologias que estão sendo estudadas”, disse. A empresa conta, atualmente, com 201 veículos, com idade média entre quatro anos e meio e cinco anos.

Gestor executivo do Consórcio União Santo André, Luiz Marcondes de Freitas Junior reforçou que os outros dez ônibus que faltam para completar o pacote de 50 veículos (dez da Viação Vaz e 40 da Guaianazes) serão entregues até o fim do ano. “Vamos terminar esse cronograma para então começar a pensar em como será operacionalizada a entrega dos outros 100 no ano que vem, e de mais 100 no outro”, explicou.