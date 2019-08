Furacão Dorian se fortalece e avança na direção das Bahamas e da Flórida

30/08/2019 | 21:20



O furacão Dorian se fortaleceu e atingiu a categoria 3, ainda ameaçando o Estado americano da Flórida e as Bahamas, com risco de rajadas mortíferas e tempestades. Dorian deve atingir a categoria 4, considerada "extremamente perigosa", neste domingo, ameaçando o noroeste das Bahamas até o final do fim de semana e a Flórida no início da próxima semana.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, decretou estado de emergência para todos os 67 condados do Estado. Nesta sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aprovou o pedido estadual por uma declaração federal de emergência, que permite a liberação de recursos e assistência do governo federal.

Também hoje, Trump advertiu que Dorian era "um dos maiores furacões que já vi em muito tempo". As condições meteorológicas de risco podem durar vários dias, de acordo com o Centro Nacional de Furacões. Fonte: Dow Jones Newswires.