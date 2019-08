Jardim da Represa tem oficina de skate e corte de cabelo gratuitos hoje

Flavia Kurotori



31/08/2019 | 07:00



A 14ª edição do Diário do Grande ABC nos Bairros será realizada hoje, das 9h às 15h, na EE José Gonçalves de Andrade Figueira, no Jardim da Represa, em São Bernardo. A ação social terá mais de 15 serviços gratuitos, entre eles, corte de cabelo unissex e infantil, oferecido pela Escola de Cabeleireiros Saturno, e oficina de skate, ministrada pelo skatepark Jump The Gap.

“Faço isso (trabalho como cabeleireira) há 20 anos e poder ajudar a comunidade, que tanto precisa, deixa minha alma feliz”, afirma Izabel Saturno da Silva, diretora da escola de cabeleireiros. Participando pela primeira vez do evento, a profissional estará acompanhada de 15 alunos, que terão a oportunidade de aplicar as técnicas que aprendem em sala de aula.

“É um prazer participar de ações como esta para promover o esporte para pessoas que, às vezes, nunca tiveram interesse possam conhecê-lo”, destaca Denis Mendes, o Denis Buiu, instrutor de skate do skatepark Jump The Gap, também participando pela primeira vez da ação do Diário.

O objetivo das oficinas de skate é ensinar noções básicas do esporte a todas as faixas etárias. “Vamos ensinar o posicionamento correto no shape, movimentos de equilíbrio e práticas básicas, como subir e descer do skate para desenvolver segurança nas pessoas”, explica.

Na ocasião, o público pode utilizar skates e capacetes, principal item de segurança no esporte, oferecidos pelo instrutor. Pequena rampa será instalada para que os participantes tenham ideia de como é estar em uma delas.

Na área da saúde, a ação oferece teste de glicemia e IMC (Índice de Massa Corporal) e aferição de pressão arterial, realizado pelo Instuto Constelação. Já a Ótica Ultra Visão disponibiliza exame oftalmológico e a Dental Plus fará palestra sobre higiene bucal.

A comunidade também pode participar de plantão psicológico, oferecido pela Psicologia e Educação Êxito. Pintura facial, oficina de origami, oficina de basquete, teatro e apresentação de capoeira também fazem parte. E, para aprender sobre eletricidade com segurança, a Enel fará palestra. Além disso, quem for poderá participar dos sorteios de cestas básicas e ingressos de cinema.