Obra da Sabesp levará água a área abastecida por caminhão

da Redação



31/08/2019 | 07:18



A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) iniciou sua segunda obra para melhorar a distribuição de água à população de Santo André. A companhia começou a implantar nesta semana novas redes de água no Parque América, próximo à divisa com Rio Grande da Serra. Esse trabalho vai pôr fim ao abastecimento que hoje é feito com caminhões-pipa ou de forma irregular. A obra será concluída até o fim de novembro, com investimento de R$ 5,1 milhões.

A nova rede atenderá diversas vias do bairro, como as ruas Limeira, Maria Cristina Norma, Campinas e Carlos Nóbrega Teixeira, entre outras, estendendo-se por 16 quilômetros. “Estamos fazendo as novas ligações e levando água para todas as regiões da cidade. Temos duas frentes de trabalho: uma para melhorar a qualidade da distribuição e outra para levar água aonde não tem. Com essa obra regularizamos toda a região do Parque América, depois vamos para o Clube de Campo, Recreio da Borda do Campo e Parque Andreense. Todas receberão nova rede”, afirmou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

O contrato da Sabesp com a Prefeitura por 40 anos prevê investimento em Santo André de cerca de R$ 917 milhões durante o período. O município também vai receber recursos transferidos ao FMSA (Fundo Municipal de Saneamento) num total de R$ 622 milhões, o que eleva o investimento para R$ 1,539 bilhão.