Ponte Preta acerta empréstimo de Vico, atacante do Grêmio

30/08/2019 | 21:08



A Ponte Preta acertou, nesta sexta-feira, a contratação de Vico, atacante revelado nas categorias de base do Grêmio. Indicado pelo técnico Gilson Kleina, o jogador de 22 anos é aguardado em Campinas no início da próxima semana para realização de exames médicos e assinatura de empréstimo até o fim do Campeonato Paulista de 2020.

Antes de deixar o time gaúcho, o atleta estendeu contrato em Porto Alegre, onde não recebeu muitas oportunidades com o técnico Renato Gaúcho na temporada - são apenas três jogos entre Estadual e Copa do Brasil. A chance de ganhar mais tempo em campo e experiência no ano pesou a favor da Ponte.

Vico é mais um jogador que desembarca no Moisés Lucarelli com status de aposta, assim como Matheus Marcondele, Dadá e Bill, todos suplentes com o ex-treinador Jorginho e futuros concorrentes de posição, o lado do campo, além de Marquinhos, titular absoluto.

A Ponte Preta finalizou também a preparação para encarar o Coritiba neste sábado, às 16h30, no estádio Couto Pereira, em partida que marcará a reestreia do técnico Gilson Kleina. Liberados pelo departamento médico, o zagueiro Renan Fonseca e o meia Rafael Longuine foram confirmados entre os titulares.

Outra novidade é a entrada de Camilo, que retorna de suspensão. Deixam o time: Henrique Trevisan, Matheus Vargas e Gerson Magrão. Este último ainda poderá iniciar entre os 11. Ele, agora, está disputando uma vaga com Tiago Real, no setor de meio de campo, que também conta com Edson. No ataque, a mesma dupla da derrota para o Brasil de Pelotas: Roger e Marquinhos, ambos ex-Palmeiras.

O provável time da Ponte Preta tem: Ivan; Arnaldo, Renan Fonseca, Reginaldo e Diego Renan; Edson, Camilo, Tiago Real (Gerson Magrão) e Rafael Longuine; Marquinhos e Roger.