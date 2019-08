S.Bernardo inaugura amanhã viaduto sobre Praça dos Bombeiros

Yasmin Assagra



31/08/2019 | 07:00



A Prefeitura de São Bernardo inaugura amanhã, em ato previsto para as 8h30, o Viaduto da Praça dos Bombeiros, responsável por ligar as avenidas Rotary e Luiz Pequini. O elevado, que tem 330 metros de extensão, 16 metros de largura e quatro faixas, promete aliviar o fluxo de veículos que circulam no sistema viário da região do Jardim Irajá. A estimativa é a de que o motorista reduzirá entre cinco e sete minutos o tempo de viagem a partir da liberação do equipamento, que exigiu investimento de R$ 81,5 milhões.

A obra faz parte do Corredor Leste-Oeste, projetado para ser o maior da cidade, com 13 quilômetros de extensão, pistas exclusivas para os ônibus municipais e que ligará aquela região à divisa com Diadema. A construção foi iniciada em 2015, durante a gestão Luiz Marinho (PT), paralisada um ano depois e retomada pela atual administração no ano passado.

Segundo a Prefeitura, o equipamento tem a maior extensão metálica em vão livre do País, com 93 metros. Considerada modelo inovador, a estrutura foi projetada levando em conta que embaixo da praça há um piscinão, o que dificultaria a colocação de colunas de sustentação.

“Quando iniciamos essa obra ela não tinha praticamente nada, inclusive, estava com todas as vigas obstruindo o canteiro da Avenida Luiz Pequini. Cenário este que transformamos a partir de 2018 com a retomada da obra”, disse o prefeito Orlando Morando (PSDB), durante vistoria na terça-feira, antes de viagem à Alemanha com o governador João Doria (PSDB).

O assistente de vendas Fabiano de Almeida, 27 anos, que passa pela Praça dos Bombeiros todos os dias para ir e voltar do trabalho, acredita que a entrega do viaduto poderá resolver o caos no trânsito daquela região, que ficou ainda mais complicado durante o período de obras. “Hoje, temos um trânsito improvisado nessa rotatória, o que tem causado muitos transtornos. Mas como teremos novas faixas, acredito que será muito mais fácil passar por essa região”, comenta.

Para o secretário de Transportes e Vias Públicas Delson José Amador, o elevado significará importante ferramenta para a melhoria da mobilidade urbana em São Bernardo. “O viaduto irá reduzir os transtornos provocados nessa região, principalmente para os motoristas que seguem em direção às avenidas Rotary, Luiz Pequini, Prestes Maia e Rua Tiradentes”.