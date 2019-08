Mesmo após oficializar três reforços, Guarani intensifica caça por zagueiro

30/08/2019 | 21:06



Horas depois de oficializar a contratação de três reforços - os volantes Marcelo e Felipe Guedes e o centroavante Nando -, o departamento de futebol do Guarani intensificou a busca de, ao menos, mais um zagueiro para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.

Sem Bruno Silva, obrigado pela Justiça a se reapresentar ao Vasco, clube com o qual vivia imbróglio jurídico, e Xandão, cujo vínculo foi rescindido de forma amigável na terça-feira, a diretoria quer reforçar o setor com urgência.

Com sistema defensivo contestado na temporada, apenas um nome é unanimidade entre os beques: Luiz Gustavo, emprestado pelo Vasco até o fim da temporada. O jogador fez dupla com vários atletas, mas nenhum se firmou - casos de Ferreira, sequer relacionado no último jogo, Bruno Lima e Diego Giaretta.

Com opções escassas - tanto no elenco quanto no mercado -, o time bugrino tenta ser criativo para se reforçar. As principais alternativas são atletas com participação recente nas Séries C e D e ritmo de jogo em dia.

Enquanto trabalha no mercado para conseguir reforços, o Guarani se prepara para enfrentar o Figueirense neste sábado, às 16h30, no estádio Orlando Scarpelli. O técnico interino Thiago Carpini tem algumas dúvidas em relação a jogadores desgastados.

O lateral-esquerdo Thallyson, o volante Deivid e o meia Bady preocupam, mas devem jogar. O último, no entanto, disputa a posição com Michel Douglas, que ficou de fora da última rodada por conta de dores no joelho.

"Esse é grande passo: entender que o contexto maior é o clube, são os resultados, sem olhar o lado individual e sem vaidade. Esse grupo tem muito isso. A equipe está evoluindo. O que me deixa confiante é o respaldo que tenho desses caras aqui. Não posso usar a palavra que gostaria, mas eles são homens pra caramba. A respeito do lado emocional, a gente procurou passar tranquilidade e coragem, porque há qualidade no grupo, muito trabalhador", disse o treinador.

O provável Guarani para o jogo contra o Figueirense tem: Klever; Bruno Souza, Bruno Lima, Luiz Gustavo e Thallyson; Deivid, Igor Henrique, Arthur Rezende e Bady (Michel Douglas); Marquinhos e Davó.