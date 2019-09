'It - Capítulo 2' conclui história de terror

Da Redação



A briga contra o palhaço mais macabro da cultura pop ainda não terminou. O Clube dos Perdedores prometeu se reunir quando fosse necessário e a hora é agora. Depois de 27 anos, o grupo precisa voltar para a cidade de Derry com o objetivo de acabar de uma vez por todas com os ataques de Pennywise, pronto para infernizar a vida de novas crianças do local.

As salas brasileiras recebem a partir de quinta-feira (4) o longa-metragem It – Capítulo 2, com versões dubladas e legendadas. A produção tem a dura missão de atender às expectativas do público depois do estrondoso sucesso de It – A Coisa (2017), que fechou sua passagem pelas telonas como a maior bilheteria de terror na história do cinema, tendo arrecadado US$ 700,381 milhões (cerca de R$ 2.909 bilhões).

A conclusão da história explora como a versão adulta dos protagonistas do filme anterior precisam lidar com traumas antigos e questões não tão bem resolvidas. As aparições de Pennywise ampliam todos os medos da turma, com os personagens sendo os únicos capazes de acabar com os pavores causados pelo insano palhaço que vive no esgoto da cidade.