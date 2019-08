Vamos escalar o Bonilha

O passeio faz parte dos festejos do aniversário oficial de São Bernardo. E é uma experiência fascinante, a poucos minutos do Centro da cidade, na antiga Linha Colonial São Bernardo ou Montanhão, na divisa com o Parque do Pedroso, de Santo André.

Para participar, é só comparecer. Memória lá estará. De ônibus, basta pegar na Rua Jurubatuba o coletivo ‘Vila Esperança’ e descer na curva da empresa Emparsanco – empresa que, por sinal, cuida daquele verdadeiro tesouro ambiental.

Ano passado o tempo estava aberto, ventava muito, e foi possível descortinar, nos horizontes, de um lado o Pico do Jaraguá e, de outro, a descida para Santos.

A Billings fica aos pés de quem sobe ao Bonilha. Idem a Mata Atlântica. E dá para observar, a mais de 900 metros acima do nível do mar, várias cidades do Grande ABC, de Piraporinha a Capuava. Repetimos: fascinante.

No rádio, uma pesquisa centenária

Após cinco meses de pesquisas e localização de material sonoro para ilustração dos textos, o jornalista Milton Parron inicia hoje a apresentação de uma história que começa no ano de 1919 e se estende até 1998. É ele mesmo quem explica, no texto que se segue. E é sempre uma honra ter o privilégio de receber a pauta da Memória do Parron na Band todas as semanas.

O jingle político

Texto: Milton Parron

Jingle é uma expressão em inglês que se refere a mensagem musical publicitária. Para alcançar o objetivo, o jingle precisa ter refrão simples, preferencialmente ufanista, letra curta e melodia empolgante, daquelas que ficam na memória e você se pilha assobiando a musiquinha o dia todo, tipo “Ei...Ei... Eymael”.

Os três próximos programas Memória se ocuparão em reviver jingles, hinos e marchas criados para campanhas eleitorais que se tornaram verdadeiras referências. Muitas delas nasceram ao acaso, como a citada Eymael, de autoria de um alfaiate.

O período que será focado começa na eleição presidencial suplementar realizada em 1919 em razão da morte de Rodrigues Alves, em pleno exercício do cargo. A disputa entre Epitácio Pessoa e Ruy Barbosa gerou músicas satíricas que, desqualificando um, automaticamente enaltecia o outro.

As marchinhas e os hinos antecederam os jingles que surgiram nos Estados Unidos em 1926 e chegaram ao Brasil em meados dos anos 1930.

Nilo Peçanha, Arthur Bernardes, Washington Luis, Júlio Prestes, Getúlio Vargas, Eurico Gaspar Dutra, Eduardo Gomes, Juarez Távora, Juscelino Kubitscheck, Adhemar de Barros, Hugo Borghi, Lucas Nogueira Garcez, Jânio Quadros, Carlos Lacerda, Carvalho Pinto, João Goulart, Coutinho Nogueira, Teixeira Lott, Franco Montoro, Brizola, Maluf, Collor, Lula, Fernando Henrique, são alguns dos políticos em cujas campanhas foram produzidos jingles interessantes que serão apresentados nos respectivos programas.

Claro que o tempo de vigência da malfadada Lei Falcão também está incluído nesse exaustivo trabalho em função das pérolas produzidas naquele período, assim como trechos de vários debates e de comícios históricos.

Alinhavando as gravações, um texto descritivo com muitas histórias que as gerações mais jovens precisam conhecer e os mais antigos vão curtir com muita saudade, estou certo. Caixinha do Adhemar e Varre-Varre Vassourinha? Claro, estão no repertório.

EM PAUTA – Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9) – Memória. Jingles – I de uma Série. Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, depois do futebol noturno, com reprise amanhã, às 5h. E na internet em bandeirantes.com.br.

