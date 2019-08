Evento ‘Rock 90’ celebra música e cultura do passado em S. Bernardo

Luís Felipe Soares



31/08/2019



O cenário roqueiro da década de 1990 ficou no passado, com a Biblioteca Pública Monteiro Lobato (Rua Dr. Flaquer, 26), em São Bernardo, celebrando as lembranças da época. Hoje, o local recebe o evento Rock 90, com entrada franca, das 12h às 16h.

O objetivo é trazer à tona a efervescência cultural que marcou a região, o Brasil e o mundo há cerca de 30 anos. Pessoas que viveram o ar noventista estão mais do que convidadas para que suas memórias reacendam, com o público mais novo podendo conhecer detalhes do que costuma pesquisar em diferentes mídias, com o rock sendo o material principal entre as atividades propostas. Feira de troca de vinis ocorre durante toda a tarde. A trilha sonora será agitada pelo DJ Lovinil, das 13h às 14h, com sonoridades nacional e internacional referentes ao período celebrado. Uma atrações principais fica por conta da Mesa Rock 90, bate-papo sobre música, conceitos, atitudes e altos e baixos do universo cultural do passado, programado para começar a partir das 14h.

Um dos participantes da conversa é Flávio Grão, de São Bernardo, conhecido por ter editado alguns fanzines que circulavam no cenário underground, caso do The Answer. “Me lembro de uma época de muita dificuldade financeira onde tínhamos que fazer uma cena independente rolar, até por falta de opção cultural. As pessoas tinham muita paixão em produzir e respeito pelo que construíam coletivamente”, conta. Atualmente com 37 anos, o artista plástico observa o evento como oportunidade para a atual geração entender as estratégias de produção cultural pré-internet. “Tínhamos a impressão de que a internet resolveria todas as questões e abandonamos alguns modos de se fazer as coisas. Lançar um zine virtual e um de papel, por exemplo, tem alcances e relações diferentes. O digital acaba se perdendo na web e o físico tem mais probabilidade de criar relações de afetividade ou sociais.”

Grão dividirá a mesa com o jornalista Marcelo Viegas, o produtor José Antônio Algodoal (ex-diretor da MTV Brasil) e os blogueiros responsáveis pelo site Sounds Like Us (www.slikeus.com), que cobre a cena independente de rock. Show com a banda Pin Ups encerra as ações às 15h, com boa dose de nostalgia na bagagem.