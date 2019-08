ANS divulga lista com 51 planos de saúde suspensos após reclamações

30/08/2019 | 18:09



A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgou nesta sexta-feira, 30, uma lista com 51 planos de saúde de dez operadoras que terão a comercialização suspensa por causa de reclamações dos consumidores recebidas no segundo trimestre do ano. A suspensão começa a valer a partir da próxima sexta-feira, 6.

A medida é resultado do Programa de Monitoramento da Garantia de Atendimento, que acompanha o desempenho do setor e atua na proteção dos beneficiários. A lista com todos os planos suspensos foi divulgada no site da ANS .

O monitoramento avalia os planos com base em reclamações registradas pelos usuários nos canais de atendimento da ANS. O objetivo do programa é estimular as empresas a garantir o acesso do beneficiário aos serviços e procedimentos definidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de acordo com o que foi contratado.

Paralelamente à suspensão, a ANS vai liberar a comercialização de 28 planos de saúde de 11 operadoras. Eles haviam sido suspensos em ciclos anteriores, mas melhoraram os resultados do monitoramento e, com isso, poderão voltar a ser vendidos para novos clientes a partir da próxima do dia 6 de setembro.