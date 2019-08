Após término entre Pedro Scooby e Anitta, Luana Piovani compartilha leve alfinetada: Nó aperta... laço enfeita!

30/08/2019 | 18:10



Que o namoro de Anitta com Pedro Scooby foi para o buraco, todo mundo já está sabendo! Mas a grande novidade da vez é que Luana Piovani não comentou diretamente sobre o assunto, mas deixou no ar uma grande alfinetada sobre a relação do ex-marido.

A apresentadora usou das suas redes sociais nesta sexta-feira, dia 30, para compartilhar uma frase no mínimo inusitada e vista por muitos fãs como uma cutucada. Na imagem postada por ela nos Stories estava escrito:

Crie laços com as pessoas que te fazem bem, que lhe parecem verdadeiras e desfaça os nós que lhe prendem àquelas que foram significativas na sua vida, mas, infelizmente, por vontade própria, deixaram de ser. Nó aperta... laço enfeita. Simples assim!

Será que foi realmente uma indireta para Pedro Scooby?