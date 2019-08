Do Dgabc.com.br



30/08/2019 | 17:37



O tempo permanece estável no Grande ABC neste sábado (31) com o céu apresentando poucas nuvens. Assim, a previsão é de predomínio de céu claro com períodos parcialmente nublado e sem chuva. Os ventos estarão com intensidade fraca a moderada, sendo mais intensos no período entre a tarde e a noite. As temperaturas estarão em elevação em relação a esta sexta-feira, com máxima prevista de 33°C e mínima de 15°C.