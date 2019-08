Venda de papelão ondulado cresce 0,17% em julho

30/08/2019 | 17:37



A Associação Brasileira do Papelão Ondulado (ABPO) divulgou o relatório com o desempenho da indústria no mês de julho. As vendas somaram 311.428 toneladas, uma alta nominal de 0,17% em relação ao mesmo mês do ano passado. Segundo a associação, este ano julho teve um dia útil a mais que em 2018, e assim a produção de caixas e chapas por dia útil teve recuo de 3,5%.

Os dados dessazonalizados mostram que a expedição de papelão ondulado em julho aumentou 2,8% na comparação anual, para 297.683 toneladas. Segundo a ABPO, este é o maior resultado desde fevereiro. As vendas por dia útil ajustadas foi de 11.025 toneladas por dia.

No acumulado do ano até o mês passado, o crescimento nas vendas é de 0,88%, para 2.046.988 toneladas.