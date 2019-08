Bruno Henrique treina separado e é dúvida no Palmeiras para domingo

30/08/2019 | 17:14



O Palmeiras não sabe se poderá contar com o meia Bruno Henrique para o jogo com o Flamengo, no próximo domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Após deixar a partida contra o Grêmio, na terça-feira, pela Copa Libertadores, com dores no pé direito após uma pancada, o jogador treinou separadamente do elenco tarde desta sexta-feira, na Academia de Futebol.

Bruno Henrique não havia treinado com o time na quinta, por estar com dores, mas nesta sexta foi a campo e aumentou as chances de jogar no domingo. O meia não integrou o trabalho junto com os demais titulares e terá a recuperação monitorada pelo departamento médico. Caso ele não possa atuar, o técnico Luiz Felipe Scolari pode apostar em Matheus Fernandes ou Ramires.

Por outro lado, quem retorna ao Palmeiras é o volante Felipe Melo. O jogador teria de cumprir uma suspensão de quatro partidas por ter agredido o atacante Lucca, do Bahia, no dia 18 de agosto. Porém o departamento jurídico do clube conseguiu entrar com um efeito suspensivo e, assim, liberar a escalação dele enquanto não é realizado um outro julgamento.

Há seis rodadas sem vencer no Brasileiro, o Palmeiras deve entrar em campo no Maracanã escalado com: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique (Matheus Fernandes ou Ramires) e Gustavo Scarpa; Dudu, Willian e Luiz Adriano. A partida começa às 16h.