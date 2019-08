Waldery: PLOA 2020 considera impacto na Previdência na forma aprovada na Câmara

30/08/2019 | 17:09



O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, disse que os números apresentados no Projeto de Lei Orçamentária de 2020 correspondem à "realidade atual do Orçamento".

"Estamos apresentando dados que são conservadores. Não colocamos intenções e priorizamos projetos e ações que têm impacto fiscal e com alta probabilidade de ocorrer", afirmou. Ele acrescentou que as previsões de receitas com concessões e dividendos no PLOA 2020 também são conservadores.

Apesar disso, para fechar as contas, o governo considerou reformas que ainda estão em análise pelo Congresso Nacional. Os dados contabilizam a reforma da Previdência dos militares, de acordo com os critérios do projeto de lei enviado ao Congresso Nacional e que ainda não foi votado e os parâmetros da reforma da Previdência de acordo com o texto aprovado pela Câmara dos Deputados. A proposta de emenda constitucional, no entanto, ainda tem que ser apreciada pelo Senado.

Segundo Rodrigues, isso também foi feito de forma "conservadora" e os dados não consideram todo o impacto que a reforma das Previdências terá na economia. "Sabemos que aprovação trará impacto positivo no PIB, mas não estamos considerando na íntegra o impacto nas receitas desse crescimento", afirmou.